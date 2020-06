Bereits im Februar und damit vor dem Corona-Chaos trafen Gewessler und der blau-gelbe Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko zu einem ersten Arbeitsgespräch zusammen, bei dem es auch um das grüne Prestige-Projekt des 1-2-3-Tickets ging. Seither war es ruhig am Verhandlungstisch - bis die Ministerin die rasche Einführung der Öffi-Flatrate ab 2021 ankündigte. Das nämlich sehr zur Überraschung von Landespolitikern in Niederösterreich, dem Burgenland und Wien. In einem gemeinsamen Brief mit Stadtrat Peter Hanke und Landesrat Heinrich Dorner fordert Schleritzko jetzt mehr Mitsprache bei der Umsetzung. Immerhin befindet sich im Flächenland Niederösterreich das größte Streckennetz im Bundesgebiet.