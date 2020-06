Er war Freitagmittag auf seinem Motorrad in Uttendorf unterwegs, als ein fatales Überholmanöver einen Deutschen (54) fast das Leben kostete: In einer unübersichtlichen Kurve überholte er einen Lkw, kam dann nicht mehr rechtzeitig auf seine Fahrspur zurück und krachte frontal gegen einen entgegenkommenden Laster. Der Biker blieb verletzt liegen. Sofort leisteten Unfallzeugen Erste Hilfe, banden eine starke Blutung ab, wurden zu Lebensrettern. Dieser Unfall sollte der Beginn einer schwarzen Serie werden: Nur eine Stunde später verlor ein 28-Jähriger aus St. Peter/Wimberg in einer lang gezogenen Rechtskurve in Niederwaldkirchen die Kontrolle über sein Leichtmotorrad. Er stürzte und schlitterte in ein Feld. Auch er erlitt schwere Verletzungen, wurde nach der Versorgung durch den Notarzt ins Spital gebracht.