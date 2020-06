Mit 135 Stundenkilometern durch den Flughafen-Tunnel



In der Nacht auf Samstag beendete die Salzburger Polizei erneut ein Rennen zweier Raser. Sie waren in der Flughafenunterführung mit 135 Kilometern pro Stunde unterwegs. Was sie erwartet? Wahrscheinlich 600 Euro Geldstrafe und Führerscheinentzug für drei Monate. Jener junge Mann, der in der Schwarzstraße, wie berichtet, mit 150 Kilometern pro Stunde unterwegs war muss den Schein vermutlich für ein halbes Jahr abgeben. „Zu wenig“, für Landesrat Stefan Schnöll. Ändern kann dies aber nur der Bund – Gespräche laufen bereits.