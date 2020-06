Die Fans von Spanien-Schlusslicht Espanyol sind außer sich. Auch, weil ihre Mannschaft gegen Betis Sevilla (0:1) solche Chancen liegen ließ. Nicolas Melamed serviert den Ball perfekt für den eingewechselten Chinesen Wu Lei, aber was dann geschieht, ist kaum zu glauben (im Video oben). Da könnte man fast schon sagen: Gut, dass keine Fans im Stadion dabei waren. Die Espanyol-Ultras rasteten aus, sie beschmierten die Stadionwand mit Drohungen an die eigenen Spieler. Die Nerven liegen blank in Barcelona.