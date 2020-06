Die Kosten von knapp 60.000 Euro übernahmen Land und Landesfeuerwehrkommando. Standort ist das Feuerwehrhaus in Mattersburg. Bei Bedarf kann es in ganz Burgenland oder im Zuge von Katastrophenhilfsdiensten sogar in ganz Österreich eingesetzt werden. Auch bei „normalen“ Einsätzen am Wasser - etwa bei einem Schilfsbrand - kann es angefordert werden.