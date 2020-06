Seit 7 Uhr haben die Wohllokale in der Steiermark bereits geöffnet - die ersten von ihnen (etwa in Mariazell) haben um 10 Uhr bereits wieder geschlossen. Und es sind Wahlen mit einer besonderen Geschichte, die heute abgehalten werden: Kurz bevor die Steirer am 22. März zu den Urnen schreiten wollten, hat das gefährliche Virus der Gemeinderatswahl einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der Wahlgang wurde nicht ganz abgesagt, lediglich formal unterbrochen, daher gibt es heute in 285 steirischen Gemeinden - mit Ausnahme der Landeshauptstadt Graz - den zweiten Versuch. Antretende Parteien und Kandidatenliste sind natürlich unverändert.