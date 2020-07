Shuttles aus ganz Oberösterreich

„Teenager sind am schwierigsten zu erreichen, da sie vieles nur als Gruppe cool finden. Deshalb wollen wir diese Altersgruppe mit unserem neuen Format ,Heast. Oida!‘ an die Hand nehmen“, so Meier und Dürrschmid. Zu einem Abo-Preis von 30 Euro für alle zwischen 13 und 27 Jahren können drei Konzerte samt Vorab-Workshop besucht werden, zudem gibt es danach ein Treffen mit den meist jungen Künstlern: „Wir wollen zeigen, dass es auch junge Leute in der Klassik gibt und damit die Hemmschwelle abbauen“, so das Education Team. Das sich schon darauf freut, die neuen Formate an Schulen und Kindergärten bekannt zu machen. Zielgruppe ist übrigens nicht nur der Linzer Raum: Es gibt ein Shuttle, das neugierige Kids aus allen Ecken Oberösterreichs ins Konzerthaus bringt (www.brucknerhaus.at).