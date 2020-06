Margot Robbie statt Johnny Depp: Die „Birds of Prey“-Darstellerin soll in einem weiblichen Piratenfilm im Stil von „Fluch der Karibik“ den Ton angeben, wie mehrere US-Branchenblätter am Freitag berichteten. Das Disney-Studio befindet sich demnach in der frühen Planungsphase für den noch titellosen Film.