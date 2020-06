„Ich verstehe gut, dass es Menschen zurecht bewegt, wenn man die grausamen Bilder rund um die Polizeigewalt an George Floyd sieht“, sagt Raab. Aber Österreich sei ein Land, in dem in Sachen Integration viel geleistet wird. „Das sehe ich auch hier in Tirol“, betont die Ministerin, „wo viel gemacht wird, um zugewanderte Menschen in den ländlichen Regionen zu integrieren.“