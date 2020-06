Ein Paar weiße Turnschuhe, das ein Mitgründer der Sportartikelfirma Nike vor rund 50 Jahren handgefertigt hat, ist bei einer Auktion in New York für 162.500 US-Dollar (etwa 145.000 Euro) versteigert worden. Man habe zuvor mit etwas weniger - nämlich 150.000 Dollar - gerechnet, teilte das Auktionshaus Sotheby‘s am Freitag (Ortszeit) mit. Der erfolgreiche Bieter wolle anonym bleiben.