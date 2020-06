Aus Bachbett geborgen

Dann kam er in einem Bachbett zu liegen. Der 64-Jährige wurde von Rettung und Polizei aus dem Bachbett geborgen. Anschließend wurde der Motorradfahrer mit dem Notarzthubschrauber zunächst in das Krankenhaus St. Johann in Tirol geflogen und dann in die Innsbrucker Klinik überstellt. Dort ist er noch am Abend seinen schweren Verletzungen erlegen, berichtete die Polizei am Samstag.