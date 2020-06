Blick in die Zukunft

Im Kommen ist „Roboterchirurgie“: „Ich als Chirurg sitze an einer Konsole, bediene Greifarme“, schaut Shamiyeh in die nahe Zukunft. Derzeit wird im Linzer Uniklinikum ein solcher „Telemanipulator“ angeschafft, im Jänner in Betrieb genommen.