In der Marillen-Hochburg Kittsee werden dieses Jahr keine Verkaufsstände aufgestellt. „Heuer ist es wirklich sehr schlecht. Wir haben nur einen minimalen Ertrag. So etwas haben wir seit 30 Jahren nicht mehr gehabt“, berichtet Maria Bezenek-Salvamoser, Obfrau des Vereins „GenussRegion Kittseer Marille“. Man sei froh, wenigstens genug Früchte für die Nektarherstellung zusammenzubekommen. „Großkunden, die mehrere Tonnen abnehmen, können wir nicht bedienen“, meint die Vereinschefin. In den nächsten Tagen soll mit der Ernte gestartet werden.