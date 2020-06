Zu dem Unfall kam es am Freitag kurz vor 19 Uhr bei starkem Regen. Die Lenkerin eines mehrsitzigen schwarzen Kleinbusses wollte an einem Übergang der Kleinbahnstrecke in Wien-Leopoldstadt die Trasse überqueren - bei vorhandener Stop-Tafel und offenbarem Herannahen des Zuges. Notsignale des Fahrers der Liliputbahn - er machte auch eine Notbremsung - nahm die Frau nicht wahr. Es kam zur Kollision. Die gelbe Lok wurde durch den Kleinbus in deutliche Schräglage gebracht.