Mehrjähriger Vertrag?

Racing Point könnte in den nächsten Jahren zum Shooting-Star unter den Konstrukteuren in der Formel-1 werden. Schon bei den Tests in Montmelo überzeugten die als „Rosa Mercedes“ apostrophierten Stroll-Boliden. Geld ist genug da, noch dazu könnte die Verwandlung in Aston Martin den bisherigen Nachzügler in den Elite-Stall der Formel-1 konvertieren. Die Experten sagen dem Team sehr viel Potenzial voraus, was auch Vettel nicht entgangen sein dürfte. Und das Team soll dem Deutschen einen mehrjährigen Vertrag angeboten haben, schreiben die Italiener.