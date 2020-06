Nachdem die Altstadtkaufleute durch die Corona-Krise und die Belastungen durch die vorgezogene Baustelle doppelt belastet sind, bräuchten sie dringend Unterstützung seitens der Stadt Innsbruck. „Wir als Liste Fritz haben die Anliegen der Altstadtkaufleute von Beginn an ernst genommen und mit den Betroffenen von der Interessengemeinschaft Altstadt Innsbruck gesprochen. Viele Kaufleute sind in den vergangenen Wochen und Monaten unverschuldet in eine finanziell schwierige Situation geschlittert“, betont Mayer.