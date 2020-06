Die Mattersburger übernahmen im Pappelstadion zu Beginn die Initiative, die Führung zeichnete sich ab und wurde in der 25. Minute Realität: Nach Mahrer-Flanke kam Jano aus schwieriger Position zum Abschluss und brachte den Ball im langen Eck unter. Admira-Goalie Andreas Leitner war ohne Chance, bewahrte sein Team dafür später bei einer etwas undurchsichtigen Situation im Strafraum vor dem zweiten Gegentreffer (37.). Nach Wiederbeginn präsentierten sich die Südstädter wie ausgewechselt, gaben klar den Ton an. Pusch scheiterte an Markus Kuster (48.). Gleich darauf bekam Martin Pusic im Strafraum den Ball bei einer Hjulmand-Hereingabe an die Hand - und den verhängten Elfmeter verwertete Pusch. Kuster erriet zwar die Ecke, konnte den dritten Saisontreffer des 27-jährigen Deutschen aber nicht verhindern.