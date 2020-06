„Kein Platz für Rassismus in sozialen Netzwerken“

Coca-Cola kündigte an, für mindestens 30 Tage jegliche Werbung in allen Online-Netzwerken auszusetzen. „Es gibt keinen Platz für Rassismus in der Welt und es gibt keinen Platz für Rassismus in den sozialen Netzwerken“, teilte Konzernchef James Quincey am Freitag mit. Online-Netzwerke sollten mehr „Transparenz und Verantwortung“ an den Tag legen, forderte er. In der Zwischenzeit werde Coca-Cola seine Werbestrategie überprüfen und „schauen, ob Korrekturen nötig sind“, erklärte er.