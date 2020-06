Die Austria setzte zum postwendenden Konter an, fing sich selbigen aber prompt ein: Der starke Ljubicic bediente Davies, der wuchtig zum Doppelpack einköpfelte (62.). Die Vorentscheidung war gemacht, Christoph Klarers Kopfball nach einem Corner segelte nur hauchdünn am Kreuzeck vorbei (67.). Womöglich hätte die Partie noch einmal kippen können - die grenzwertige Attacke im Strafraum von Riegler am eingewechselten Bright Edomwonyi ließ Schiedsrichter Alexander Harkam aber weiterlaufen. Das Schlusswort sprachen die Gäste: Alan tanzte Zwierschitz aus und traf an Pentz vorbei zum 5:2.