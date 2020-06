Mit weit überhöhter Geschwindigkeit waren am Freitag, kurz nach 22.30 Uhr, zwei Autos in der Stadt Salzburg auf der Innsbrucker Bundesstraße unterwegs. Einer Zivilstreife der Landesverkehrsabteilung stachen die beiden Fahrzeuge, ein Audi und ein BMW, in der Flughafenunterführung in Richtung Wals-Himmelreich ins Auge. Sie fuhren nebeneinander.