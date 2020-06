Die Beamten fanden in dem Wohnwagen weitere acht Schlangen sowie Eimer voll toter Mäuse. Kakerlaken krabbelten durch die total verdreckte Küche. 20 Hunde rannten frei auf dem Grundstück herum, überall lag Kot. In weiteren Käfigen dort hausten 86 Hühner, 56 Hunde, zehn Kaninchen, vier Wellensittiche, drei Katzen, 531 lebende Mäuse und Ratten, ein Gecko sowie ein Fasan. In einem Gewächshaus entdeckten die Polizisten schließlich 127 Marihuana-Pflanzen und insgesamt 17 Gewehre und Pistolen.