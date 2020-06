Zudem kam es in der Stadt Salzburg am Freitagnachmittag noch zu einem Zusammenstoß zwischen Auto und Motorrad. Ein Motorradlenker (46) aus Deutschland fuhr bei gelb blinkender Ampel in eine Kreuzung. Er konnte einem von links kommenden Pkw nicht mehr ausweichen. Die beiden Lenker kollidierten mit ihren Fahrzeugen. Die Frau (42) des Deutschen Motorradlenkers saß am Sozius. Sie wurde bei dem Zusammenprall verletzt.