In Uster verbesserte Vojta seine persönliche Betzeit über 10.000 m gleich um 3,71 Sekunden. Seine bis dahin beste Zeit über diese Strecke datierte vom 19. Mai 2018 in London mit 28:33,99. In der „ewigen“ österreichischen Bestenliste ist Vojta, der für team2012.at läuft, weiterhin Fünfter. Spitzenreiter ist hier Rekordler Günther Weidlinger mit 27:36,46. Dieses Ergebnis hatte der diese Woche zum Präsidenten des oberösterreichischen Leichtathletik-Verbandes gewählte Weidlinger am 4. Mai 2008 in Stanford (USA) erzielt.