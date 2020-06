Entenküken im See ausgesetzt

Die acht Entenküken wurden am Donnerstagnachmittag bei strömendem Regen in der Nähe des Parkbades Krumpendorf in den Wörthersee gesetzt. „Anscheinend haben die beiden gedacht, dass sie von anderen Enten adoptiert würden“, erklärt die langjährige Tiko-Mitarbeiterin.