„Regnet es am Siebenschläfertag, es sieben Wochen regnen mag.“ Aber ganz wichtig: Die Bauernregel hat nichts mit den putzigen Nagern zu tun, sondern mit sieben Christen, die sich im Jahr 251 in einer Höhle bei Ephesus versteckten und in einen tiefen Schlaf fielen. Trifft die Regel zu? Hier der Test.