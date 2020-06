Die Schwester, die als Sängerin und Influencerin bekannt ist, erzählt: „Ich bin in einem alten Haus geboren, unter meinem Bett waren Ziegelsteine und dort wohnten auch Mäuse. Eine hat mich ins Gesicht gebissen, als ich einige Monate alt war. Meine Mutter kam rechtzeitig, sonst würde ich jetzt nicht so aussehen, sondern hässlicher. Ich bin in einem armen Quartier aufgewachsen und habe gelernt, das wenige zu schätzen, was ich habe.“