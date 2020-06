Mehr Lust auf Unterhaltung

„Die Kunst- und Kulturszene gehört zu jenen Branchen, die durch die Coronakrise am stärksten getroffen wurden. Seitens der Veranstalter gibt es ein großes Interesse an unserer Open-Air-Bühne, gleichzeitig ist in der Tiroler Bevölkerung wieder eine erhöhte Nachfrage nach Unterhaltung zu spüren. Dieser möchten wir mit einem möglichst breiten Unterhaltungsangebot nachkommen“, betont Matthias Schipflinger, Geschäftsführer der Olympiaworld Innsbruck.