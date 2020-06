Das ist ein Knaller! VSV ging lange davon aus, dass Trainer Rob Daum die Adler auch heuer trainiert. Finanziell kam man aber auf keinen gemeinsamen Nenner. Der neue Mann wird in den nächsten Tagen präsentiert - er schaute in dieser Woche schon in Villach vorbei. Es ist auch ein Kanadier, der zuletzt in der Slowakei tätig war - alles deutet auf Dan Ceman (46) hin.