Bereits fünf Lokale machen mit: das Schlosscafé in Spittal, das Café Hahn in St. Veit, Arcobaleno-Eis in Klagenfurt und das Café Luis in Villach. In der Draustadt darf sich inzwischen auch das „Wohnzimmer“ als „Café der Nächstenliebe“ bezeichnen. Betreiberin Andrea Köstenberger: „Wir haben schon 100 Bons gesammelt, die Aktion wird gut angenommen!“