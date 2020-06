Hauptgrund ist Covid-19 und dass für die Verantwortlichen eine Austragung des stets von Zuschauer-Massen begleiteten Events ohne Fans keinen Sinn macht. Auch viele Spieler haben sich in diese Richtung bereits geäußert. Bedauerlich wäre eine Verschiebung auch für die beiden österreichischen Top-Spieler. Sowohl Bernd Wiesberger (6.) als auch Matthias Schwab (11.) liegen in der aktuellen Europa-Qualifikation für den Ryder Cup 2020 aussichtsreich im Rennen. Die Teilnahme eines Österreichers an dem weltbekannten Team-Event wäre eine Premiere.