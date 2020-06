Flucht nach vorn, bevor Wirtschaftskrise kommt

Die Zustimmungswerte des Präsidenten sinken seit Längerem. Und deshalb, so heißt es, wolle er nun rasch die Abstimmung durchziehen, bevor sich die Wirtschaftskrise weiter vertiefe. An den Kremlmauern prallt dieser wachsende Widerstand ab. Putin hatte die neue Verfassung ohnehin schon unterschrieben. In Kraft setzen will er sie aber erst, wenn es eine Mehrheit bei der Volksabstimmung gibt. Dabei werden offiziell aus der Verfassung nur die Versprechen sozialer Wohltaten hervorgehoben – und nie die Operation Machtsicherung in Artikel 81 des Grundgesetzes.