Schauspielproben starteten in Aigen

Nun begannen auch die Schauspielproben für das Stück. Die Festspiele wollten Ort und Zeit dieser Proben unbedingt geheim halten – und scheiterten. Die „Krone“ war um 9 Uhr am Probenzentrum in Aigen. Nichts los. Ein Zettel an der Glastür verrät: Das wird nicht so bleiben. „Diese Tür bleibt bis auf Weiteres gesperrt. Bitte Hintereingang benutzen.“ Hinter dem Gebäude stehen Mitarbeiter des Festivals in einer Vierergruppe. Gegen 9.30 Uhr kommt Bewegung in die Sache. Erste Schauspieler des Ensembles von „Zdeněk Adamec“ trudeln ein: Luisa-Céline Gaffron, Christian Friedel, André Kaczmarczyk. Sie steigen von ihren Fahrrädern und verschwinden im Gebäude.