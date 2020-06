Du hast selbst sehr jung gewusst, dass du im Jazz zuhause bist und dich diese Musikrichtung am meisten reizt. Für junge Menschen ist das meist immer noch eine sehr abstrakte Musik. Willst du ihnen den Jazz auch näherbringen?

Unbedingt. Ich merke immer stärker, dass Leute zu mir kommen und Unterricht oder einen Workshop machen wollen. Was passiert, wenn ich fertigstudiert habe? Wie komme ich zu Konzerten? Wenn ich anderen bei solchen Fragen mit meiner Erfahrung helfen kann, gibt mir das ein gutes Gefühl. Auch mir wurde geholfen, in der Szene Fuß zu fasse. Wenn ich heute Leute treffe, die einen Rat von mir bekommen haben und sich daran hielt und damit Erfolg haben, erfüllt mich das mit großer Zufriedenheit. Oft reicht ein einziger Mensch, der dir die Richtung vorgibt und wie ein Mentor wirkt. So war es bei mir mit Sheila Jordan. Meine Eltern wollten unbedingt, dass ich klassisches Klavier studiere, was ich auch machte. Daneben studierte ich aber auch Gesang an der Jazz-Uni und irgendwann musste ich mich entscheiden, wo die Reise hingehen soll. Ich habe Sheila dann auf ihrem Weg zum Flughafen gefragt, was ich tun sollte. Und sie, als meine damalige Lehrerin, hat mir dann gesagt: „You are not a pianist, you are a true Jazz-singer“. Das war für mich der zündende Moment. Ich hatte das Gefühl, dass ich jetzt meine Bestimmung gefunden hätte.