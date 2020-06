Beachvolleyball vom Feinsten gab es gleich beim heißersehnten Österreich-Restart zu sehen. In Klagenfurt waren beim Champions Cup mit Paul Pascariuc und Laurenz Leitner auch zwei Salzburger im Einsatz. Am Ende landeten sie mit ihren Partnern auf den Plätzen drei und vier. Die zweite Vorrunden-Gruppe steigt am Samstag im USLZ Rif.