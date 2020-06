„Es gibt Stellen in der Eishöhle, wo seit rund zehn Jahren kein neues Eis mehr gewachsen ist“, sagt Betriebsleiter Franz Reinstadler von der Werfener Eisriesenwelt und zeigt auf die kristallartigen „Eiszwerge“, die bis zu 50 Zentimeter aus dem spiegelglatten Boden ragen. Stalagmiten aus gefrorenem Wasser haben sich nach der Vorsaison gebildet. Aufgrund der warmen Temperaturen in der kalten Jahreszeit erwartet Besucher in der heurigen Saison eine Extraportion Eis. „Wegen des vergangenen lauen Winters sind die Spalten der Höhle nicht zugefroren. Die bis zu 30 Zentimeter mehr Eis sind für Laien schwer erkennbar. Aber das ist ein enormer Zuwachs“, erklärt Reinstadler. „Wir haben heuer so viel Eis wie lange nicht mehr.“