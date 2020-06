Auch Videokonferenzen steigen rasant an. Um künftig eine Übertragung in guter Qualität zu gewährleisten, braucht es neue Systeme. „Eigentlich waren heuer die Olympischen Spiele geplant, da sollte alles auf 8 K-Anlagen übertragen werden. Wir haben immer mehr Daten zu verarbeiten“, sagt Timmerer, der auf die Cloud-Infrastruktur baut. „Damit nimmt man die Daten zu den unterschiedlichen Basis-Stationen mit, was gerade im 5 G-Zeitalter wichtig ist.“