Löw lobt

Lob kam am Freitag vom Hochamt des deutschen Fußballs. „Ich ziehe den Hut vor Jürgen. Was er dort geleistet hat, verdient größte Anerkennung“, sagte Bundestrainer Joachim Löw in einer Verbandsmitteilung. „Jürgen lebt von seiner Leidenschaft, seinem Elan, seinem unbändigen Siegeswillen. Die Fans lieben ihn, völlig zurecht. Er hat der Mannschaft seine Art Fußball zu spielen eingeimpft, und die Spieler folgen ihm.“