Die UEFA hat am Freitag den aufgrund der Coronavirus-Pandemie modifizierten Spielplan für die im September beginnende Fußball-Nations-League bekanntgegeben. Dabei gab es im Terminplan des ÖFB-Teams in Gruppe 1 der Liga B kleine Änderungen: Das Auswärtsspiel in Nordirland steigt am 11. und nicht am 8. Oktober, die Partie in Rumänien wurde ebenfalls um drei Tage auf den 14. Oktober verschoben.