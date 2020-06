In der Strafuntersuchung gegen den früheren FIFA-Präsidenten Joseph Blatter in der Schweiz droht nun auch dem Ex-UEFA-Chef Michel Platini juristischer Ärger. Das Verfahren der Schweizer Bundesanwaltschaft (BA) ist auf den 65-jährigen Franzosen ausgeweitet worden, wie aus einem Schreiben der Bundesanwaltschaft, das der Deutschen Presse-Agentur am Freitag vorlag, hervorgeht.