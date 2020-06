Schade für den Verein. Aber gut: Wie autofrei ist eigentlich eine Innenstadt, in die quasi jeder reinfahren darf?

Autofrei heißt, es gibt ein generelles Fahrverbot. Die Zeiten, in denen man in die Innenstadt zum Einkaufen fährt, die sind vorbei. Wir haben uns vorgenommen, den CO2-Ausstoß zur Hälfte zu reduzieren. Dass es Ausnahmen gibt, ist in jeder autofreien City so.