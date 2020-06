Jetzt ist eine ortsnahe Lösung da: „Wir haben alle im Boot“, freut sich Thom Kinberger, Vorsitzender im ÖGK-Landesausschuss zu berichten. Mit Dr. Jehonathan Porat – er führt eine Praxis in Saalbach – hat sich ein Zahnarzt für die Spezial-Behandlungen bereit erklärt. Er wird dafür an vereinbarten Tagen nach Mittersill kommen. Die Narkose übernimmt das Tauernklinikum. Behandelt wird in einem Operationssaal des Spitals. Letzte Hürde war ein benötigtes Schleifgerät um 10.000 Euro, das Land und ÖGK je zur Hälfte zahlen.