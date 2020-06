Will Hoge - Tiny Little Movies

In der Nashville- und Alternative-Country-Szene ist Will Hoge seit mittlerweile gut zwei Dekaden eine feste Größe. Scheinbar mühelos schafft er es, das Gefühl unendlicher Landschaftsweiten und das gemütliche Sitzen am Lagerfeuer in Klänge zu gießen. Dass er sich dabei Anleihen von den ganz Großen wie Tom Petty oder den Rolling Stones genommen hat, steht ihm gut zu Gesicht. „Tiny Little Movies“ mag etwas unpolitischer als der Vorgänger „My American Dream“ (2018), doch gerade in sanften Nummern wie „Even The River Runs Out Of This Town“ oder „My Worst“ hat man das untrügliche Gefühl, dass der 47-Jährige angekommen zu scheint - wo auch immer. „Tiny Little Movies“ ist Americana im besten Sinn und begeistert mit ehrlicher Hemdsärmeligkeit. 7,5/10 Kronen