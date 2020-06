Schopp logischer Favorit

Allen voran Markus Schopp, der es mit Hartbergs „No-Name-Truppe“ in die Meistergruppe schaffte. Ob er sich den Ex-Klub unter der jetzigen Klub-Konstellation jedoch antun würde, steht auf einem anderen Blatt Papier.

Mit Ferdinand Feldhofer fällt der Name einer weiteren Klublegende. Doch der Vorauer, den auch der LASK schon am Zettel hatte, besitzt beim WAC einen Vertrag bis 2021. Ob sich Sturm eine Ablöse leisten kann und will, ist offen. Schließlich hat man ja auch noch Nestor El Maestro auf der Gehaltsliste.