Der Franzose Gael Monfils hat seine Teilnahme am Tennis-Einladungsturnier „THIEMs7“ vom 7. bis 11. Juli in Kitzbühel abgesagt. Der Weltranglisten-Neunte habe seine Nennung aus persönlichen Gründen zurückgezogen, teilten die Veranstalter am Freitag mit. Gespräche mit möglichen Ersatzspielern seien im Gang.