Besucherlenkung gewinnt an Bedeutung

Eine gute Markierung bewirkt aber noch etwas, nicht minder wichtiges: „Damit ist uns eine effektive Besucherlenkung möglich“, sagt Kapelari. Eine Maßnahme, die nach der Corona-Pause noch einmal an Bedeutung gewinnt: „Der Nutzerdruck auf gewisse Wege und Ausflugsziele wird immer stärker. Das Paradebeispiel in unserem Bundesland sind der Grüne See und der Dachstein, aber auch in anderen Regionen ist schon ziemlich viel los“, sagt Norbert Hafner, Vorsitzender des Alpenverein-Landesverbandes Steiermark.