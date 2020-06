Wie die lokale Zeitung in La Plata, „El Dia“ schreibt, ist Gimnasia La Plata am 40-jährigen ehemaligen Superstar interessiert. Es soll wenige Spieler geben, die der Trainer der Gimnasia, „die Hand Gottes“, Diego Armando Maradona, lieber in seinen Reihen hätte. Dazu kommt, dass auch Ronaldinho gerne in den Profi-Fußball zurückkehren würde. Im Moment gab es noch keine Verhandlungen mit dem brasilianischen Ballzauberer, der sich gerade in Paraguay, wegen Benützung eines falschen Reisepasses, unter Hausarrest befindet. Sobald er wieder frei ist, soll er nach Argentinien kommen, hieß es im La-Plata-Medium.