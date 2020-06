Das neue Modell startet im Herbst als Schulversuch und bietet eine dreieinhalbjährige Ausbildung zur Pflegeassistenz. Lehrinhalte aus der Pflegeassistenzausbildung am AZW sind in den Lehrplan der dreijährigen Fachschule für Sozialberufe an der Ferrarischule integriert, sodass Absolventen nach Abschluss der Fachschule nur mehr die notwendigen Praktika durchlaufen müssen. Sie erhalten dadurch schnellen Zugang zu ambulanten und stationären Pflege- und Betreuungseinrichtungen, können aber auch vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten bis hin zum Diplomstudium Gesundheits- und Krankenpflege in Anspruch nehmen.