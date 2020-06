KIJA und Corona: Eine Vielzahl von Hilferufen

Sehr kritisch sieht Harasser die von der Bundesregierung einseitig verkündeten Maßnahmen zum Corona-Lockdown: „Die Eltern wurden einfach vor vollendete Tatsachen gestellt. Die Kombination von Heimarbeit und Unterricht zuhause hat Familien an die Grenzen geführt. Anrufer nicht nur aus einkommensschwachen Familien bekundeten am Telefon, am Rande des Nervenzusammenbruchs zu sein. Die Ungleichheiten haben sich verschärft, ärmere Familien haben doppelt gelitten“, so der schonungslose Befund der Jugendanwältin. „Man will uns weismachen, das alles wunderbar funktioniert hat. In Wahrheit waren ganz viele mit der Situation überfordert. 700 Kinder waren überhaupt nicht mehr erreichbar. Die Eltern haben sich sehr bemüht. Denen müsste man als erstes danken.“