Das potenziell lebensrettende federleichte Wundergerät hat erst vor Kurzem die Zulassung erhalten. Die Implantation am AKH war erst die zweite in Europa und die allererste in Österreich. „Die Klappe konnte ohne Verwendung einer Herz-Lungen-Maschine platziert werden, die Behandlung erfolgte damit sehr schonend“, so Koryphäe Laufer. Dem erfolgreich operierten Patienten Johann S. geht es von Tag zu Tag besser.