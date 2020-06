Seit Monaten ist es still in der Musikbranche, heute aber lassen es die Jungen Südsteirer, die Edlseer und die Lauser endlich wieder einmal krachen. Sie alle (und Moderator Bernd Pratter) werden das „Südsteirerfest“ zum wahren Spektakel machen – und die Fans können live dabei sein. Natürlich noch nicht vor Ort in Leibnitz, aber mittels Live-Stream hier: